Calhanoglu svela | Così sono diventato regista Chivu dà opportunità a tutti! Vi racconto il passaggio dal Milan all’Inter c’era anche la Juve!

Hakan Calhanoglu ha parlato del suo trasferimento dal Milan all’Inter, rivelando dettagli sulla scelta di lasciare il club rossonero e arrivare in nerazzurro. Durante l’intervista, il centrocampista turco ha anche menzionato il ruolo di un ex difensore nel suo sviluppo come regista e ha indicato che anche la Juventus era interessata al suo acquisto. La conversazione si è svolta nella sede dell’Inter, ad Appiano Gentile.