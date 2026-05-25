Carceri sovraffollate in Campania oltre 8mila detenuti ma i posti sono 6mila

A maggio 2026, in Campania ci sono 8.016 detenuti in carcere, mentre i posti regolamentari sono 6.173. La cifra è stata comunicata dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive, durante una relazione presentata al Tribunale di Napoli. Il rapporto evidenzia un sovraffollamento di circa 1.843 unità rispetto alla capienza ufficiale.

In Campania ci sono 8.016 detenuti a fronte di 6.173 posti regolamentari. Il dato, aggiornato ad aprile 2026, emerge dalla Relazione annuale presentata oggi al Tribunale di Napoli dal garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Samuele Ciambriello, al consiglio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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