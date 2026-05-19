In Italia, soltanto 22 delle strutture detentive non sono sovraffollate, secondo il XXII Rapporto di Antigone sulle carceri italiane. Il rapporto si basa su 102 visite condotte dagli osservatori dell’associazione in vari istituti di pena. La situazione delle carceri italiane resta critica, con numeri che evidenziano una pressione significativa sulle strutture carcerarie. Il rapporto si intitola “Tutto chiuso” ed evidenzia le condizioni di molti istituti e le criticità presenti nel sistema penitenziario nazionale.

“Tutto chiuso”. È questo il titolo del XXII Rapporto di Antigone sulle carceri italiane, frutto di 102 visite agli istituti di pena effettuate dagli osservatori dell’associazione. Il Rapporto è stato presentato questa mattina a Roma e ci restituisce un quadro oramai ingestibile e senza speranza. Tutto chiuso, dalle porte delle celle ai cancelli delle mura di cinta. Dentro il carcere – un carcere che sempre più reclude la marginalità sociale piuttosto che la criminalità – si vive quasi l’intera giornata chiusi in stanze di pernottamento anguste e sovraffollate. Fuori dal carcere, è sempre più difficile farvi ingresso per portare un’osmosi con il territorio capace di costruire progetti di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Solo 22 carceri in tutta Italia non sono sovraffollate. Vi pare normale?

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Il carcere italiano viola la Costituzione

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