Formazione sanitaria Erasmus+ all’Ordine dei medici dal 27 aprile al 4 maggio

Dal 27 aprile al 4 maggio, l’Ordine dei medici di Palermo ospiterà un programma Erasmus+ organizzato in collaborazione con l’associazione Wea. L’iniziativa prevede l’arrivo in città di un gruppo di studenti che parteciperanno a incontri e attività di confronto sul funzionamento del sistema sanitario italiano e sul ruolo degli Ordini dei medici. L’evento mira a favorire un approfondimento pratico e teorico sulle tematiche del settore sanitario.

Un’opportunità di confronto sul funzionamento del sistema sanitario italiano e sul ruolo degli Ordini dei medici coinvolgerà l’Omceo di Palermo nell’ambito di un programma Erasmus+ realizzato in collaborazione con Wea (Workers’ Educational Association), che porterà in città un gruppo di studenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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