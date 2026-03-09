Carburanti diesel e benzina sempre più cari | fino a 12 euro in più per il pieno
I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, con aumenti fino a 12 euro per il pieno. Le tensioni tra Israele e Iran, che hanno interessato i depositi di carburanti in Iran, sono state al centro delle notizie e hanno contribuito a far salire i costi sui mercati petroliferi internazionali. Questa situazione ha portato a un incremento dei prezzi alla pompa per gli automobilisti italiani.
(Adnkronos) – Gli attacchi di Israele sui depositi di carburanti in Iran hanno ulteriormente fomentato il panico sui mercati petroliferi internazionali. Oggi, lunedì 9 mazo 2026, all’apertura dei mercati asiatici, il Brent è schizzato sopra i 100 dollari al barile, per sfiorare poi i 119 e assestarsi poco sopra i 108: non superava i 100. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
La corsa del caro carburanti non si ferma più. Il diesel è ai massimi dal 2022 e il Codacons avverte: “In 10 giorni il pieno costa 12 euro in più”Il caro carburanti continua la sua corsa, spinto dalle tensioni internazionali e soprattutto dalla guerra in Iran con i Pasdaran che stanno prendendo...
Il diesel corre verso i 2 euro al litro e semina la benzina: ecco dove fare il pieno costa di piùIl gasolio in modalità self supera quota 1,87 euro al litro (1,95 sulla rete autostradale), mentre la verde sale più lentamente.
Diesel più caro della benzina Sì, succederà in Italia dal 2026
Altri aggiornamenti su Carburanti diesel e benzina sempre più...
Temi più discussi: Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Benzina e diesel, i prezzi volano: il governo sterilizzerà le accise? | Quattroruote.it.
Carburanti, diesel e benzina sempre più cari: fino a 12 euro in più per il pienoIl Brent supera i 100 dollari dopo gli attacchi israeliani in Iran e i carburanti schizzano. Diesel +14% in 10 giorni e pieno fino a 12 euro in più. Il governo valuta il taglio delle accise ... adnkronos.com
Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburantiLeggi su Sky TG24 l'articolo Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburanti ... tg24.sky.it
Carburanti, il prezzo del diesel ai massimi dal luglio 2022, fino a 2,2 euro. Staffetta: 'Ci sono le condizioni per far scattare accise mobili' #ANSA - facebook.com facebook
Carburanti, il prezzo del diesel ai massimi dal luglio 2022, fino a 2,2 euro. Staffetta: 'Ci sono le condizioni per far scattare accise mobili' #ANSA x.com