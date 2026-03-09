Carburanti diesel e benzina sempre più cari | fino a 12 euro in più per il pieno

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, con aumenti fino a 12 euro per il pieno. Le tensioni tra Israele e Iran, che hanno interessato i depositi di carburanti in Iran, sono state al centro delle notizie e hanno contribuito a far salire i costi sui mercati petroliferi internazionali. Questa situazione ha portato a un incremento dei prezzi alla pompa per gli automobilisti italiani.