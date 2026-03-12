Caro carburanti diesel schizza sopra i 2 euro al litro Il podio dei distributori più e meno cari in città

I prezzi dei carburanti in città sono aumentati, con il diesel che ha superato i 2 euro al litro. Sono stati identificati i distributori più e meno cari, mentre i rifornimenti sono influenzati dall'impatto della guerra in Iran. La variazione dei costi si riflette nelle tasche dei cittadini che si recano alle pompe di benzina nel capoluogo.

Caro carburanti. Gli effetti della guerra in Iran fanno sentire i propri effetti anche sulle tasche dei casertani che si recano a fare rifornimento alle pompe di benzina nel capoluogo. Ma qual è la situazione a Caserta? Abbiamo provato a elaborare una mappa dei rincari nel capoluogo utilizzando le elaborazioni - relative alle ultime rilevazioni pervenute tra il 9 e il 12 marzo 2026 - dell’osservatorio dei prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui 23 impianti censiti in città. Ad avere l’impennata maggiore è stato il Diesel che ha sforato in quasi tutte le pompe la cifra dei due euro. Abbiamo preso in considerazione il prezzo del gasolio erogato in modalità self service. 🔗 Leggi su Casertanews.it

