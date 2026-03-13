Confai a 90 anni | IA e PAC al centro del futuro agricolo

Domani, 15 marzo 2026, a Porto Mantovano si svolgerà un appuntamento cruciale per il settore agricolo mantovano. L'associazione Confai festeggerà i suoi primi novant'anni di attività presso Villa La Favorita, trasformando la celebrazione in un laboratorio strategico. Al centro del dibattito ci saranno le sfide dell'intelligenza artificiale e l'incertezza legata alla riforma della PAC europea. L'evento si articolerà in due momenti distinti: una sessione riservata agli associati alle ore 9.45, seguita da una parte pubblica aperta a partire dalle 11. Il presidente Marco Speziali aprirà i lavori con una relazione mirata a rafforzare la struttura delle imprese attraverso investimenti nella qualità dei processi.