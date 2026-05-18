Emissioni e sostenibilità | Confai Bergamo richiama il ruolo dell’innovazione agromeccanica

Il dibattito sulle emissioni e la sostenibilità nel settore agricolo si è riacceso nelle ultime settimane, con particolare attenzione alle nuove normative e ai limiti imposti alle aziende agricole. Confai Bergamo ha sottolineato l'importanza di innovare le attrezzature agromeccaniche per ridurre l’impatto ambientale. Sono state discusse le strategie per migliorare l’efficienza dei macchinari e rispettare le normative europee in materia di emissioni. La questione coinvolge sia aspetti tecnici che regolamentari e interessa gli operatori del settore.

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“Il dibattito che si è riaperto nelle ultime settimane sul tema delle emissioni generate dal comparto zootecnico nella Pianura Padana ci offre un’occasione per valorizzare soluzioni tecnologiche già oggi concretamente applicabili”: lo afferma Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo, commentando le recenti riflessioni emerse a livello nazionale sul rapporto tra agricoltura, gestione degli effluenti e qualità ambientale. Secondo Confai Bergamo, il tema richiede un approccio pragmatico fondato su innovazione e investimenti, evitando contrapposizioni ideologiche che non sono funzionali alle esigenze del mondo produttivo. “Le imprese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confai Bergamo: Bolis conclude il mandato alla guida dell’associazioneSi è svolta sabato 28 febbraio ad Almenno San Bartolomeo (Bg) la 91ª assemblea annuale di Confai Bergamo, appuntamento che ha riunito imprese... Riduzione contributi Inail: il plauso di Confai BergamoIl mondo agricolo e agromeccanico accoglie con favore la riduzione delle aliquote contributive Inail per gli infortuni sul lavoro in agricoltura,... Bergamo, Confai lancia l'allarme per acqua e irrigazione: preoccupazione per la disponibilità idricaCattaneo: Inverno con poche precipitazioni, prudenza nella gestione delle risorse. In alcune aree lombarde, già iniziate le razionalizzazioni. Poi lo sprone: Occorre accelerare sugli investimenti p ... bergamo.corriere.it Siccità e irrigazione, Confai: Serve più prudenza sulla gestione dell’acquaPreoccupano le scarse piogge in Lombardia: Accelerare sugli investimenti per l’efficienza irrigua e le tecnologie di precisione. ecodibergamo.it