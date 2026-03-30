Incidente tra scuolabus e auto | soccorsi 10 bambini grave un ragazzo di 20 anni

Nella mattina di lunedì 30 marzo, si è verificato un incidente tra uno scuolabus e un'auto, con dieci bambini della scuola elementare coinvolti. I soccorsi sono stati immediati e hanno portato all’ospedalizzazione di alcuni bambini. Un giovane di 20 anni che si trovava nell’auto è stato trasportato in condizioni considerate gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Lo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. Il pullmino si è schiantato con un'auto Dacia Attimi di terrore per una decina di bambini della scuola elementare, nella mattina di lunedì 30 marzo. Il pullmino su cui viaggiavano diretti a scuola si è schiantato frontalmente con un'auto. È successo nel Comune di Trivolzio, a 15 minuti da Pavia, sulla sp22. La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti prima delle 8.30. I feriti segnalati erano 15. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto sei ambulanze e tre auto mediche. Sullo scuolabus viaggiavano, oltre al conducente e a uno o più accompagnatori adulti, circa 10 bambini tra i 6 e gli 11 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anni Articoli correlati Incidente tra scuolabus e auto, donna incastrata nell’auto e paura per i bambini: 7 soccorsi dal 118Mercatale di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), 18 febbraio 2026 – Incidente contro lo scuolabus: donna incastrata tra le lamiere, paura per i bambini. Incidente tra scuolabus e auto, donna incastrata tra le lamiere e paura per i bambini: 7 soccorsi dal 118Mercatale di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), 18 febbraio 2026 – Incidente contro lo scuolabus: donna incastrata tra le lamiere, paura per i bambini. Contenuti utili per approfondire Incidente tra scuolabus e auto soccorsi... Temi più discussi: Terribile incidente: jaguar schiacciata sotto uno scuolabus, guidatore incredibilmente salvo; Scuolabus ribaltato a Treppo, conducenti a processo; Padova, investita da un autobus mentre attraversa la strada: gravissima giovane di 22 anni; Schianto in moto contro un taxi Morti due 20enni, lei era di Locate. Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anniLo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. Il pullmino si è schiantato con un'auto Dacia ... milanotoday.it Frontale tra uno scuolabus e una Dacia, feriti anche dei bambiniTROVOLZIO. Paura questa mattina, lunedì 30 marzo, a Trivolzio, dove si è verificato uno scontro frontale tra uno scuolabus e una Dacia. Secondo le prime informazioni, sul pullmino viaggiavano alcuni b ... laprovinciapavese.gelocal.it È morto Lorenzo, il ragazzo di 21 anni coinvolto nell’incidente avvenuto all’alba di oggi, domenica 29 marzo, a Milano: la Porsche Spyder che stava guidando si è schiantata contro alcune auto in sosta. Trasportato in codice rosso al Policlinico e operato d’urg - facebook.com facebook Il card. Pizzaballa non enfatizza l'incidente delle Palme: ma se fosse vero il criterio della sicurezza rispetto ai missili iraniani che bucano le difese israeliane, tutti sanno basilica del santo Sepolcro ha ampie cappelle sotterranee. x.com/RichRaho/statu… x.com