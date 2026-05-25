Carambola infernale sull’A12 Scontro tra due autovetture Due bambini portati al Gaslini

Notizia in breve

Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sull’A12, con una delle vetture che si è ribaltata più volte sull’asfalto. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui quattro bambini. Due di questi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico, ma le loro condizioni non sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.