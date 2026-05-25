Carambola infernale sull’A12 Scontro tra due autovetture Due bambini portati al Gaslini
Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sull’A12, con una delle vetture che si è ribaltata più volte sull’asfalto. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui quattro bambini. Due di questi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico, ma le loro condizioni non sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.
Una carambola infernale, con un’autovettura che si ribalta più volte sull’asfalto; cinque feriti, tra cui quattro bambini, due dei quali portati in codice rosso al Gaslini e, fortunatamente, non in pericolo di vita. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina poco dopo le 10.30 sulla carreggiata nord dell’A12, tra Carrodano e Deiva Marina, all’interno della galleria Pian della Madonna. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale del distaccamento di Brugnato, due vetture sono entrate in collisione, con una di queste, una Toyota, che si è cappottata più volte sull’asfalto. All’interno della Toyota, tre adulti e quattro bambini d’età compresa tra i 4 e i 13 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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