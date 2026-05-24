Genova incidente sull’autostrada A12 quattro bambini portati in ospedale due in eliambulanza

Quattro bambini di età compresa tra 4 mesi e 6 anni, insieme a una ragazza di 15 anni, sono stati soccorsi dopo un incidente sull’autostrada A12. Due dei minori sono stati trasportati in eliambulanza, con l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, per accelerare le operazioni di soccorso. I quattro bambini sono stati portati in ospedale per le cure. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

I piccoli coinvolti hanno 4 mesi, 4 e 6 anni, a cui si aggiunge una ragazza di 15 anni. Per velocizzare i soccorsi dei due bambini più piccoli, è stato fatto intervenire l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MAXI INCIDENTE SULLAUTOSTRADA A12: DIVERSE AUTO COINVOLTE E FERITI

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