Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in una rotatoria molto trafficata, tra via Milano e la Statale Adriatica. L’incidente ha causato anche momenti di paura tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

E’ uno degli incroci più trafficati della città, e quindi tra i più pericolosi, quello tra via Milano e la Statale Adriatica. La conferma si è avuta ieri poco prima delle 17, quando una Volkswagen Touran che veniva da nord, all’altezza della rotatoria della Statale con via Milano, ha tamponato alcune auto che erano ferme per dare la precedenza alle altre che venivano da sud per girare in via Milano. Alla guida della Touran un uomo di origine moldava, sui 60 anni, che secondo una prima ricostruzione non ha frenato e ha scatenato la carambola. L’uomo è stato sottoposto ad alcol test: è risultato che guidasse in stato di ubriachezza. Il bilancio è di 5 auto coinvolte, due persone ferite (due donne), e molta paura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carambola alla rotatoria, due feriti e tanta paura

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