Scooter travolge una bici due feriti e disagi alla rotatoria di Appalto di Soliera

Ieri sera ad Appalto di Soliera si è verificato un incidente tra uno scooter e una bicicletta alla rotatoria. L'impatto ha causato due feriti, ma le loro condizioni non sono risultate gravi. La dinamica dell'incidente ha provocato disagi nel traffico locale, ma non ci sono state conseguenze più serie per le persone coinvolte. La polizia ha effettuato i rilievi sul posto.

Si è risolto senza conseguenze troppo gravi per le persone coinvolte l'incidente avvenuto ieri sera ad Appalto di Soliera, che alla luce della dinamica avrebbe potuto comportare una situazione ben più grave. Intorno alle ore 20, infatti, uno scooter si è scontrato con una bicicletta all'altezza.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tragedia in Alto-Adige, una valanga travolge un gruppo di alpinisti: due morti e cinque feritiE’ di due morti e cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni e due lievi, il bilancio definitivo della valanga che ha travolto un gruppo di... Mantova: rotatoria esplosa, microcar ribaltata e due feritiUn scontro mattutino alla rotatoria di Porta Mulina a Mantova ha coinvolto due veicoli, lasciando due persone ferite e una illesa.