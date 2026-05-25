Carabinieri via al concorso pubblico per 17 tecnici | requisiti e come fare domanda

Sono partite le procedure per il reclutamento di 17 tecnici nei Carabinieri. La selezione riguarda ufficiali del ruolo tecnico e prevede il rispetto di determinati requisiti. Chi desidera partecipare può consultare le modalità di presentazione della domanda, che sono state rese note ufficialmente. Le procedure di selezione sono ora avviate e le domande devono essere presentate secondo le indicazioni fornite.

Sono ufficialmente iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico nei Carabinieri. Il concorso è rivolto a cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal bando e riguarda diverse specialità professionali. I posti disponibili sono così. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Concorso Polizia di Stato 2026: 4.400 Posti, Requisiti e Domanda

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Carabinieri, al via il concorso per 17 Ufficiali del ruolo tecnico: opportunità fino al 17 giugno 2026 ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

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