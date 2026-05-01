Concorso pubblico in Polizia di Stato per 4400 allievi agenti | bando requisiti e come fare domanda

Il Ministero dell’Interno ha aperto un concorso pubblico per 4400 posti di allievi agenti nella Polizia di Stato. Il bando include i requisiti richiesti e le modalità per presentare domanda. La selezione riguarda candidati di età compresa tra i 18 e i 26 anni, con titolo di studio minimo di licenza media. La procedura di iscrizione è disponibile sul sito ufficiale della Pubblica Amministrazione.

Il concorso della Polizia di Stato, bandito dal Ministero dell’Interno, prevede 4400 posti per allievi agenti. Le domande si possono presentare online dal 30 aprile al 29 maggio 2026. Nel bando sono indicate mansioni operative, requisiti di accesso e modalità di candidatura.🔗 Leggi su Fanpage.it Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2025: Bando, Requisiti e Prove (4617 Posti) Notizie correlate Leggi anche: Concorso nell’Arma dei Carabinieri, reclutamento di 3081 allievi: bando, requisiti e come fare domanda Concorso per 220 posti in Polizia: bando, requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'Interno ha pubblicato il bando di concorso per 220 commissari di Polizia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Concorso pubblico per 4400 allievi agenti; Concorso Polizia di Stato 2026, bando per 4400 Allievi Agenti; In arrivo il concorso per 4.400 Allievi Agenti della Polizia di Stato: pubblicato il bando; Limiti di età concorso pubblico a Commissario della Polizia di Stato. Concorso pubblico per 4400 allievi agentiPubblicato il bando, con avviso sul Portale unico del reclutamento disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, il concorso pubblico per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato, ... poliziadistato.it Polizia di Stato, concorso per 4.400 allievi agenti: requisiti e cosa sapere sul bandoLeggi su Sky TG24 l'articolo Polizia di Stato, concorso per 4.400 allievi agenti: requisiti e cosa sapere sul bando ... tg24.sky.it La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito tre espulsioni nei confronti di cittadini stranieri irregolari responsabili di gravi comportamenti e con precedenti penali. I provvedimenti, attuati tra il 24 e il 29 aprile, rientrano nelle attività di controllo del territorio e tutela - facebook.com facebook