Concorso Arma dei Carabinieri per Ufficiali del ruolo tecnico | bando requisiti e come fare domanda

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso dall'Arma dei Carabinieri per l’assunzione di 17 ufficiali del ruolo tecnico. La selezione riguarda diverse aree di specializzazione e prevede specifici requisiti di partecipazione. La domanda di partecipazione può essere presentata seguendo le modalità indicate nel bando, che fornisce anche dettagli sui criteri di selezione e le scadenze da rispettare. Il concorso mira a reclutare ufficiali qualificati per integrare le funzioni tecniche del corpo.

L'Arma dei Carabinieri ha indetto un nuovo concorso per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico del Corpo suddivisi per diverse aree di specializzazione. La domanda di partecipazione al bando va presentata esclusivamente online e si ha tempo fino al prossimo 17 di giugno. È necessaria la laurea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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