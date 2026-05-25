Carabinieri concorso pubblico per 17 tecnici | requisiti e come fare domanda

Sono partite le procedure per il reclutamento di 17 tecnici nei Carabinieri. La selezione riguarda ufficiali del ruolo tecnico e prevede il rispetto di requisiti specifici, anche di carattere professionale e formativo. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, che include scadenze e documentazione richiesta. La procedura di selezione è aperta a candidati in possesso dei requisiti stabiliti.

Sono ufficialmente iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico nei Carabinieri. Il concorso è rivolto a cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal bando e riguarda diverse specialità professionali. I posti disponibili sono così. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Concorso Polizia di Stato 2026: 4.400 Posti, Requisiti e Domanda

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