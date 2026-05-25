Capri | ruba due borse griffate Arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Capri dopo aver rubato due borse di lusso dal valore complessivo di 30.000 euro. L’arresto è stato possibile grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno individuato il sospetto in una struttura ricettiva. Le borse, appartenenti a marchi noti, sono state recuperate e restituite.
Rintracciato in una struttura ricettiva grazie alle immagini di videosorveglianza: recuperate due borse di lusso da 30mila euro.. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in una boutique caprese per la segnalazione di un furto. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un uomo, poco prima, aveva sottratto due borse di lusso, del valore complessivo di 30.000 euro, per poi darsi alla fuga in direzione di via Padre Serafini Cimmino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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