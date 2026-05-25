Capri | ruba due borse griffate Arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Capri dopo aver rubato due borse di lusso dal valore complessivo di 30.000 euro. L’arresto è stato possibile grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno individuato il sospetto in una struttura ricettiva. Le borse, appartenenti a marchi noti, sono state recuperate e restituite.