Un giovane di 20 anni è stato arrestato in un hotel sull’isola di Capri dopo aver rubato due borse griffate del valore complessivo di circa 30.000 euro da una boutique di alta gamma. L’uomo aveva scelto una delle boutique più esclusive dell’isola e aveva preso le borse prima di allontanarsi, ma è stato fermato poco dopo. La polizia ha recuperato le borse e portato in custodia il sospettato.

Ha scelto una delle boutique più esclusive di Capri, ha afferrato due borse di lusso dal valore complessivo di circa 30mila euro ed è scappato tra le stradine dell’isola pensando di farla franca. Ma la fuga è durata poche ore: un 20enne con precedenti di polizia è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del locale commissariato all'interno di una struttura ricettiva, ancora con la refurtiva addosso. È accaduto nel pomeriggio di ieri nel cuore dell’isola azzurra, presa d’assalto in questi giorni da turisti italiani e stranieri. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, tutto è iniziato con una segnalazione giunta alla Sala Operativa per un furto avvenuto in una nota boutique caprese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Capri, furto da 30mila euro in boutique di lusso: 20enne arrestato in hotel con le borse griffate

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