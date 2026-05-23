Ruba due borse Louis Vuitton a Capri furto da 30mila euro Arrestato turista spagnolo

Un turista spagnolo di 20 anni ha sottratto due borse Louis Vuitton dal valore complessivo di 30mila euro in una boutique sull'isola di Capri. È stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato poco dopo il furto.

Un 20enne spagnolo, turista sull'isola di Capri, ha rubato due borse nella boutique Louis Vuitton; è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia di Stato e arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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