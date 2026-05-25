Capraia ’vede’ la Prima Massarosa ko di rigore

Notizia in breve

Capraia si aggiudica la partita contro Massarosa, conclusa con un risultato favorevole grazie a un rigore. La formazione di Massarosa schiera Lunardini come portiere, con Benedetti sostituito da Simonini all’83’, e altri giocatori titolari come Volpe, Carmassi e Marcucci. Durante il match, Fani entra al 60’ e Gandini al 55’, mentre Cappè entra all’85’. La partita si è conclusa con il successo di Capraia, che ottiene così la prima vittoria della stagione.