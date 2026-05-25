Capraia ’vede’ la Prima Massarosa ko di rigore

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Capraia si aggiudica la partita contro Massarosa, conclusa con un risultato favorevole grazie a un rigore. La formazione di Massarosa schiera Lunardini come portiere, con Benedetti sostituito da Simonini all’83’, e altri giocatori titolari come Volpe, Carmassi e Marcucci. Durante il match, Fani entra al 60’ e Gandini al 55’, mentre Cappè entra all’85’. La partita si è conclusa con il successo di Capraia, che ottiene così la prima vittoria della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MASSAROSA CAPRAIA MASSAROSA: Lunardini, Benedetti (83’ Simonini), Volpe, Carmassi, Marcucci, Iacomini (60’ Fani), Montemagni (55’ Gandini), Misuri, Cheli, Cotza, Pezzini (85’ Cappè). A disp.: Sargentini, Bertolucci, Landucci, Lazzarini, Ferrante. All.: Misuri CAPRAIA: Sabatini; Grossi (71’ Tramacere) Colaianni, Allegri; Fornai T., Cioni, Fornai S. (71’ Rosi) Gori (64’ Cassandro) Pagliai; Pellegrini, Boni. A disp. Gabuzzini, Ferri, Ciulli, Bini, Grosso. All.: Allori Arbitro: Ambrosini di Carrara Marcatore: 53’ Pellegrini Un gol di Pellegrini dagli undici metri, che ha trasformato il rigore accordato dal direttore di gara Ambrosini della sezione di Carrara dopo aver giudicato irregolare un intervento su Cioni da parte di un difensore rivale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

capraia 8217vede8217 la prima massarosa ko di rigore
© Lanazione.it - Capraia ’vede’ la Prima. Massarosa ko di rigore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Seconda categoria. Il Massarosa si arrende a un rigore. Ma la sua resta una stagione super

Prima e seconda categoria. Capraia, la vittoria non basta sarà ’solo’ finale play-off. Prima gioia MonterappoliNel campionato di prima e seconda categoria, il Capraia ha vinto 1-0 in trasferta contro il Mezzana, ma questa vittoria non permette loro di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web