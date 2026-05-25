Capraia ’vede’ la Prima Massarosa ko di rigore
Capraia si aggiudica la partita contro Massarosa, conclusa con un risultato favorevole grazie a un rigore. La formazione di Massarosa schiera Lunardini come portiere, con Benedetti sostituito da Simonini all’83’, e altri giocatori titolari come Volpe, Carmassi e Marcucci. Durante il match, Fani entra al 60’ e Gandini al 55’, mentre Cappè entra all’85’. La partita si è conclusa con il successo di Capraia, che ottiene così la prima vittoria della stagione.
MASSAROSA CAPRAIA MASSAROSA: Lunardini, Benedetti (83’ Simonini), Volpe, Carmassi, Marcucci, Iacomini (60’ Fani), Montemagni (55’ Gandini), Misuri, Cheli, Cotza, Pezzini (85’ Cappè). A disp.: Sargentini, Bertolucci, Landucci, Lazzarini, Ferrante. All.: Misuri CAPRAIA: Sabatini; Grossi (71’ Tramacere) Colaianni, Allegri; Fornai T., Cioni, Fornai S. (71’ Rosi) Gori (64’ Cassandro) Pagliai; Pellegrini, Boni. A disp. Gabuzzini, Ferri, Ciulli, Bini, Grosso. All.: Allori Arbitro: Ambrosini di Carrara Marcatore: 53’ Pellegrini Un gol di Pellegrini dagli undici metri, che ha trasformato il rigore accordato dal direttore di gara Ambrosini della sezione di Carrara dopo aver giudicato irregolare un intervento su Cioni da parte di un difensore rivale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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