Quando osserviamo le stelle, in realtà stiamo guardando nel passato dell’universo, poiché la luce impiega tempo a raggiungerci. Questo significa che, attraverso i telescopi, possiamo vedere eventi che sono avvenuti miliardi di anni fa. Tuttavia, non possiamo osservare direttamente il Big Bang, poiché si tratta di un evento avvenuto all’inizio del tempo, prima che la luce potesse viaggiare nel nostro universo.

PERCHÉ NON POSSIAMO VEDERE IL BIG BANG CON UN TELESCOPIO? Effettivamente, guardando lontano nello spazio noi guardiamo anche nel nostro passato. Come è noto, infatti, più si guarda lontano nello spazio più si guarda indietro nel tempo. Poiché la luce ha una velocità tutto sommato abbastanza modesta, se riferita alle dimensioni dell’Universo (un po’ meno di 300.000 chilometri al secondo), il tempo necessario per compiere grandi tragitti è molto lungo. La luce impiega circa 4 anni per arrivare fino a noi da Proxima Centauri, la stella più vicina, e circa 2 milioni di anni per arrivare dalla galassia più vicina, Andromeda. Noi quindi vediamo questi oggetti così come erano 4 anni fa, o 2 milioni di anni fa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Guardi una stella e capisci l’Universo". La lezione di Piero Angela è un grande perché

Notizie correlate

Terim sogna in grande: «Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala, ma con Spalletti è una Juve più energica. Yildiz? È una stella, può raggiungere Del Piero»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

La stella più grande dell’universo sta morendo: gli astronomi assistono a uno spettacolo mai vistoNel cuore della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della nostra Via Lattea, si sta consumando un evento che sta riscrivendo i manuali...