Capolavoro Champions Mancini | Vittoria del gruppo ci abbiamo creduto solo noi

Nell’ultima giornata di Serie A, la Roma ha ottenuto l’accesso alla prossima Champions League, chiudendo al terzo posto con 73 punti. La vittoria finale è arrivata grazie alla combinazione di risultati favorevoli e alla propria prestazione. L’allenatore ha dichiarato che la qualificazione è stata possibile grazie al lavoro di tutto il gruppo, sottolineando che solo loro ci hanno creduto fino in fondo. La squadra ha concluso così una stagione importante, centrando l’obiettivo stagionale.

Nell’ultima giornata di Serie A, la Roma ha conquistato l’ accesso alla prossima Champions League, chiudendo una cavalcata straordinaria al terzo posto con 73 punti. Al termine della partita decisiva contro il Verona, un emozionato Gianluca Mancini ha parlato a DAZN, scaricando tutta la tensione accumulata: “ C’è tantissima euforia, è una vittoria del gruppo, ottenuta anche quando tutti ci davano per spacciati “. Il difensore ha poi svelato il patto spogliatoio-tecnico: ‘ “Il mister ci aveva detto che facendo un filotto nelle ultime cinque partite ce l’avremmo fatta. Ce lo siamo meritati “. Il riscatto dei senatori e addio alla “banda del sesto posto”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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