Roma Mancini carica i suoi | Corsa Champions su noi stessi Derby di lunedi? Solo una gara decisiva

A poche giornate dalla fine del campionato, l'allenatore della Roma ha invitato la squadra a concentrarsi esclusivamente sulle proprie prestazioni, senza considerare i punti degli avversari diretti. Ha definito il derby di lunedì come una partita decisiva, sottolineando l'importanza di affrontarla con la massima determinazione. La squadra si prepara a chiudere la stagione con l'obiettivo di qualificarsi alla Champions League, mantenendo alta la concentrazione e blindando lo spogliatoio in vista delle prossime sfide.

A pochi passi dal traguardo stagionale, la Roma blinda lo spogliatoio e punta dritta all’obiettivo Champions League senza guardare ai risultati delle avversarie. In occasione dell’evento dedicato alla presentazione del film documentario sulla leggenda giallorossa Aldair, il difensore Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul momento cruciale vissuto a Trigoria. Il centrale della Nazionale ha ribadito la necessità di mantenere i nervi saldi, sottolineando come il destino europeo dei capitolini dipenda esclusivamente dalla capacità di gestire la pressione nelle ultime due gare di campionato, a partire dall’imminente e discusso impegno contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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