Russell punge Antonelli dopo la Sprint di F1 in Canada | Sappiamo da ragazzini i rischi di certi sorpassi

Dopo il duello nella Sprint di Montreal, un pilota inglese ha commentato le accuse di un collega italiano riguardo a un sorpasso all'esterno durante la gara. L'inglese ha affermato che fin da giovani si conoscono i rischi associati a certi sorpassi, sottolineando che tali manovre sono parte della competizione e vengono affrontate con consapevolezza. La discussione riguarda un episodio specifico avvenuto sul circuito canadese, in cui i due piloti si sono confrontati durante la mini gara.

Dopo il duello nella mini gara sul circuito del GP di Montreal, l'inglese risponde alle accuse dell'italiano sul sorpasso all'esterno. La frase riaccende la tensione in casa Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Russell vince la Sprint e punge Antonelli!

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