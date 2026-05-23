Russell vince la sprint in Canada scintille con Antonelli | Se dobbiamo correre così è bene saperlo

Notizia in breve

Nel sprint del GP del Canada, il pilota di Mercedes ha vinto la prova, mentre si sono verificati scontri tra un altro pilota e Antonelli. Durante i primi giri, i due sono entrati in collisione, causando scintille tra i due. Antonelli ha commentato successivamente che, se si deve correre in quel modo, è meglio saperlo. La gara si è svolta con alte tensioni tra i piloti coinvolti in queste schermaglie.