Russell vince la sprint in Canada scintille con Antonelli | Se dobbiamo correre così è bene saperlo

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel sprint del GP del Canada, il pilota di Mercedes ha vinto la prova, mentre si sono verificati scontri tra un altro pilota e Antonelli. Durante i primi giri, i due sono entrati in collisione, causando scintille tra i due. Antonelli ha commentato successivamente che, se si deve correre in quel modo, è meglio saperlo. La gara si è svolta con alte tensioni tra i piloti coinvolti in queste schermaglie.

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Sprint del HP del Canada ad altissima tensione in casa Mercedes con Russell e Antonelli che fanno a sportellate a inizio gara. Mercedes protagonista col 1° e 3° posto, in mezzo c'è Norris, secondo. Hamilton quarto, Leclerc sesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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