La Milano-Torino compie 50 anni Città in festa

Domani si celebra il cinquantesimo anniversario della Milano-Torino, una delle corse ciclistiche più longeve d’Italia. Per il quarto anno consecutivo, l’evento prenderà il via da Rho, come annunciato dagli organizzatori di Rcs Sport e Crédit Agricole. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati, mentre le strade della città si preparano ad accogliere la partenza della storica competizione.

L’appuntamento è per domani quando, per il quarto anno consecutivo la Milano-Torino, storica classica di ciclismo organizzata da Rcs Sport con Crédit Agricole partirà da Rho. La corsa, che quest’anno compie 150 anni, prenderà il via da piazza San Vittore, con lo start dato dal sindaco Andrea Orlandi e dall’assessora allo sport Alessandra Borghetti. Nel 1876 Paolo Magretti percorse i 150 chilometri della prima edizione in 10 ore e 9 minuti, iscrivendo il proprio nome nell’albo d’oro della classica più antica del mondo. A 150 anni di distanza, la Milano-Torino continua a rappresentare una delle corse più ambite del calendario ciclistico. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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