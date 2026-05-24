Bologna, 24 maggio 2026 – La gelateria Capo Nord di via Murri compie 50 anni e oggi, domenica 24 maggio, fa festa coi clienti che dalle 16 alle 19 avranno in omaggio un gelato. Questo anniversario da nozze d’Oro è l’occasione per Massimo Calamelli, figlio dei fondatori Dante e Elda – che oggi ha quasi 94 anni - di ripensare a quando la gelateria nacque nel 1976, ed esisteva ancora la figura del gelatiere con le sue ricette segretissime che vendeva all’imprenditore cui faceva consulenza. Massimo, classe 1966, entrò in gelateria a 13 anni, finite le medie "perché doveva”, qualche anno dopo i fratelli Stefano e Gloria, e anche se all’inizio non fu colpo di fulmine, poi si innamorò di questo mondo a 18 anni e da allora gli è rimasto fedele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gelato gratis da Capo Nord: la festa per i 50 anni del locale. “Qui c’è ancora il gusto Malaga”

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