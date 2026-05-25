Il Milan è stato sconfitto 3-0 dalla Fiorentina, con i rossoneri passivi e senza idee. La Juventus ha speso molto, ma ha perso 4-1 contro la Fiorentina. L’ex allenatore ha commentato che senza proposte concrete, le rivoluzioni sono inutili, e ha definito la serata triste per i tifosi del Milan. La partita ha mostrato un Milan umiliante e una Juve che fatica a rendere.

La notizia dell’ultima giornata è sicuramente l’esclusione dalla prossima Champions League di Milan e Juventus. Entrambe hanno compiuto un suicidio. I bianconeri avevano fatto il patatrac contro la Fiorentina in casa una settimana fa, i rossoneri li hanno "copiati" ieri sera a San Siro contro il Cagliari. Ho visto una squadra, quella di Allegri, senza forza, senza volontà, senza idee. Come, del resto, è stato per gran parte del girone di ritorno. E va aggiunto che, contro il Cagliari, sono pure stati fortunati che sia finita soltanto 1-2. I milanisti guardavano gli avversari giocare: è mai possibile una cosa simile a certi livelli e,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Milan umiliante, la Juve spende e non rende. E se non ci sono idee, inutile fare rivoluzioni"

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