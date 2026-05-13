L’ex calciatore ha commentato il momento del Milan, sottolineando come il calo delle prestazioni fosse prevedibile e notando che alcuni giocatori sembrano disinteressati. Ha anche commentato la situazione di allenatore e squadra, suggerendo che la ripresa potrebbe partire dall’ultimo spezzone di partita contro l’Atalanta, con l’idea che la squadra abbia dimostrato di poter mantenere lo stesso ritmo per tutta la durata del match.

Con l’occhio lungo della sua esperienza, pur con le difficoltà di chi è un osservatore esterno, Fabio Capello aveva intuito già da un po’ la china che avrebbe potuto prendere il Milan. Scivolone che poi si è puntualmente avverato. Un calo a fine stagione ci può stare, ma si sarebbe aspettato un crollo simile? “La realtà dei fatti dice che nelle ultime quattro partite il Milan non è più stato tonico, non ha più lottato, non ha più dimostrato voglia e la determinazione necessaria per vincere. E i risultati si sono visti. Tutto questo non mi stupisce”. C’è qualche situazione particolare a cui fa riferimento? “Certamente. Ho visto alcuni giocatori che lottavano e altri che perdevano palla e se ne fregavano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Il calo del Milan prevedibile. E ci sono giocatori che se ne fregano"

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Fabio Capello descrive il Milan ai tempi d'oro

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