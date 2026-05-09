L'ex allenatore ha commentato le prospettive delle squadre italiane in Champions League, affermando che il Milan e la Juventus sono a rischio eliminazione. Ha inoltre segnalato che la Roma si trova in una posizione migliore rispetto alle altre, grazie anche alla presenza di un attaccante importante. Per quanto riguarda il Como, si dice che abbia un calendario favorevole per le prossime partite.

"La corsa per la Champions League è molto interessante e combattuta. La Roma è in grande rimonta, tonicamente e agonisticamente sta meglio di tutte. Ha determinazione, voglia e qualità. E in Malen ha trovato l’uomo di più". A parlare è Fabio Capello. Le altre? "Il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà: non è tonico, non ha lo stesso gioco mostrato fin quando è rimasto vicina all’Inter. Non ha più continuato con la stessa velocità, determinazione e qualità di gioco. La Juve ha recuperato bene con Spalletti, adesso però manca probabilmente un goleador come quello che ha dato spirito alla Roma, che sembra aver trovato la facilità di andare a rete.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Milan e Juve, la Champions è a rischio. E se Allegri chiede gol a Gimenez..."

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L'allarme di Capello: "Il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà. Allegri deve lavorare su questo" #milan #Allegri #SempreMilan #capello x.com