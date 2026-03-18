Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato la partita tra Milan e Lazio, definendo la prestazione dei rossoneri inguardabile e molto deludente. Bezzi ha criticato duramente la squadra di Allegri, sottolineando che la strategia adottata dall’allenatore è risultata completamente sbagliata. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Milan, che ha mostrato evidenti problemi sul campo.

Addio Scudetto. Questa è la sentenza che lascia la 29^ giornata di Serie A al Milan e ai suoi tifosi. La brutta sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri ha completamente spazzato via qualsiasi speranza di recuperare l'Inter che qualche ora prima aveva pareggiato 1-1 contro l'Atalanta. Battendo i biancocelesti, il Milan avrebbe fatto un doppio balzo in avanti: avrebbe cementato la qualificazione alla prossima Champions League e sarebbe tornata a -5 dai nerazzurri con nove partite da giocare. A commentare la deludente prestazione rossonera contro la squadra capitolina ci ha pensato il giornalista Gianni Bezzi, ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bezzi duro: “Milan inguardabile contro la Lazio, mi ha deluso. Allegri ha sbagliato completamente”

Articoli correlati

“Mi ha deluso, non è stato coerente con quanto detto”: Capello duro contro Chivu“Conosco molto bene Chivu, che è stato mio calciatore alla Roma, ma le sue parole nel dopogara mi hanno profondamente deluso“.

Capello attacca: «Bastoni ha ingannato l’arbitro e Chivu mi ha profondamente deluso»di Redazione JuventusNews24Capello: «Bastoni ha ingannato l’arbitro e Chivu mi ha profondamente deluso».

Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport dopo la partita | Serie A

Una raccolta di contenuti su Bezzi duro

Bezzi: Juve, incognita Spalletti. Milan costretto a puntare su GimenezA Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi. Se questo è Gimenez, cosa deve fare il Milan? E' tornato ad agosto ma era già con le valigie in mano. Ritengo che ... tuttomercatoweb.com

Bezzi: Milan variabile Scudetto. Lazio, la società cambi passo oraIl giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Inter, Milan e Napoli: quale il fattore scudetto? La variante che può spostare è il Milan di Allegri. In questo ... tuttomercatoweb.com