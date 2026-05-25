Il West Ham è stato retrocesso in Championship dopo 15 anni, segnando l’inizio di una crisi. Durante la stagione, un giocatore si è rifiutato di scendere in campo, mentre il tecnico portoghese ha lasciato la squadra. La situazione nello spogliatoio è tesa, con segnali di malumori tra i calciatori. La retrocessione ha portato a un caos generale, con cambiamenti e tensioni evidenti.

Il West Ham scende in Championship dopo 15 anni. Tra ammutinamenti nello spogliatoio e l’addio del tecnico portoghese, la crisi è totale. Il West Ham è ufficialmente retrocesso in Championship, abbandonando la Premier League per la prima volta negli ultimi quindici anni. Nonostante la netta e orgogliosa vittoria per 3-0 contro il Leeds nell’ultima e decisiva giornata, il contemporaneo successo del Tottenham sull’Everton (grazie al gol di Joao Palhinha per gli uomini di Roberto De Zerbi) ha condannato inesorabilmente i londinesi alla caduta. Tuttavia, il fallimento sportivo è solo la punta dell’iceberg. Dietro il baratro in cui sono sprofondati gli Hammers emergono retroscena inquietanti su uno spogliatoio ormai ingestibile, ben simboleggiato dal clamoroso caso di Jean-Clair Todibo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caos West Ham: la retrocessione svela i malumori. Todibo si rifiuta di giocare, Nuno ai saluti

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Tottenham vs West Ham Relegation Shock: Final Survival Battle Intensifies

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