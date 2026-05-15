Pronostico Newcastle-West Ham | la differenza la fa Nuno

La partita tra Newcastle e West Ham si giocherà domenica, nella trentasettesima giornata di Premier League. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni saranno annunciate poco prima dell'inizio. Il Newcastle si trova a due punti dalla salvezza, con due partite ancora da giocare. La differenza potrebbe essere determinata dalla presenza di Nuno, che potrebbe influenzare l’andamento del match.

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Newcastle-West Ham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico A due punti dalla salvezza a due giornate dal termine. Il West Ham lotta contro il Tottenham per la permanenza in Premier League e spera che il Newcastle, senza obiettivi da un pezzo, sia stanco, esausto da una stagione andata male. Soprattutto mentalmente i bianconeri di Howe possono pagare qualcosa. Chiaro a tutti che gli ospiti hanno un solo obiettivo. La vittoria. Non esiste un altro risultato per tenere vive, semmai, le speranze di salvezza. Una situazione abbastanza complicata e, la differenza, la potrebbe fare proprio il tecnico ospite, Nuno, che quando ha affrontato il collega Howe in panchina non ha mai perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Newcastle-West Ham: la differenza la fa Nuno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PREMIER LEAGUE PREDICTIONS *WEEK 35* | Arsenal vs Fulham & Man United vs Liverpool Sullo stesso argomento Il boss del West Ham, Nuno, prevede che la battaglia per la retrocessione finirà al limiteAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Nuno Espirito Santo è convinto che la battaglia per la retrocessione della Premier League arriverà... Pronostico Brentford-West Ham: finisce come in FA CupBrentford-West Ham è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche,... Allarme rosso e brividi in arrivo! Non perderti Crystal Palace-Everton, Burnley-Aston Villa, Nottingham-Newcastle e il big match West Ham-Arsenal Invia i tuoi pronostici su Fantaschedina #Calcio #Pronostico #Pronostici #Fantaschedina #PremierLeagu x.com Previsione Forest v Newcastle reddit Pronostico Newcastle-West Ham, per i bookie Tonali batte PaquetàLa 12ª giornata di Premier League si chiude con il posticipo Newcastle-West Ham. Tonali e compagni hanno 6 punti in più rispetto alla squadra di Lopetegui, protagonista di un avvio di stagione poco ... tuttosport.com