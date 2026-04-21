Il manager del West Ham ha dichiarato che la lotta per evitare la retrocessione si deciderà all’ultima giornata di campionato. La sua previsione si basa sul pareggio senza reti ottenuto dalla sua squadra contro il Crystal Palace, risultato che, secondo lui, lascia aperte tutte le possibilità per le squadre coinvolte. Nessun cambiamento apparente in classifica dopo la partita, che ha mantenuto il West Ham nelle zone basse della classifica.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nuno Espirito Santo è convinto che la battaglia per la retrocessione della Premier League arriverà all’ultima giornata, dopo che il West Ham ha pareggiato 0-0 contro il Crystal Palace. Gli Hammers si sono recati a Selhurst Park sapendo che una vittoria avrebbe dato loro respiro nella lotta per evitare il calo, portandoli a quattro punti di vantaggio dal Tottenham. Tuttavia, non c’era nulla che separasse le squadre in una partita serrata che le ha viste unirsi per soli 1,21 gol previsti (0,68 xG per il Crystal Palace, 0,61 per il West Ham). E dopo la sconfitta per 4-0 dei Wolves – la cui retrocessione è stata confermata dal risultato di lunedì – il West Ham ha ora mantenuto la porta inviolata consecutivamente in Premier League per la prima volta da febbraio 2025 (contro Arsenal e Leicester City).🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il boss del West Ham, Nuno, prevede che la battaglia per la retrocessione finirà al limite

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