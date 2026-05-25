Nel fine settimana sulla statale Adriatica, in territorio di Cupra Marittima, si sono verificati tre incidenti. Durante la notte di sabato, 21 auto sono state rimosse a causa delle collisioni. Non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti. La viabilità è rimasta congestionata per alcune ore.

Riviera movimentata nel fine settimana. Sabato notte, ungo la statale Adriatica, in territorio di Cupra Marittima, M. F. di 33 anni ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto la potes -118 ha soccorso l’uomo e l’ha trasportato al pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato, mentre i carabinieri eseguivano i rilievi e disponevano gli accertamenti per verificare le condizioni dell’automobilista. Nella tarda mattina di ieri, invece, un ciclista di 76 anni è stato urtato da un’auto Nissan condotta da una donna, mentre percorreva il viale dello Sport a San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos in riviera. Tre incidenti e 21 auto rimosse

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