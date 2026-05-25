Otto tifosi juventini sono stati arrestati e 11 sono stati colpiti da DASPO dopo i disordini durante il derby di Torino. Sei agenti sono rimasti contusi mentre le forze dell’ordine hanno intervenuto per contenere la situazione. Le indagini continuano per accertare le responsabilità e ricostruire l’accaduto.

8 arresti e 11 DASPO, questo il bilancio dei disordini avvenuti durante il derby a Torino, dove alcuni tifosi juventini sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. I provvedimenti sono stati adottati dalla Polizia di Stato, che ha agito anche grazie alle immagini raccolte da un drone. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri responsabili. L'intervento a Torino DASPO e misure preventive Feriti tra le forze dell'ordine Indagini ancora in corso Il contesto: sicurezza e prevenzione negli stadi L’intervento a Torino Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli scontri tra tifosi durante il derby hanno portato all’arresto di 8 tifosi juventini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caos durante il derby a Torino, il provvedimento contro 8 tifosi della Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggrediscono un addetto al punto ristoro durante una partita ad Avellino, il provvedimento contro due tifosiDurante la partita tra Avellino e Juve Stabia del 28 febbraio, due tifosi sono stati colpiti da un provvedimento DASpo dopo aver aggredito un addetto...

Incidenti, un ferito grave e proteste: finisce pari il derby del caos tra Torino e JuventusDurante il derby tra Torino e Juventus sono stati segnalati incidenti che hanno causato un ferito grave.

Temi più discussi: Scontri e caos al derby di Torino, un tifoso grave in ospedale. Gli ultrà ricattano la partita; Caos derby, disposizioni Toro e simboli Juve: la risposta della questura; Caos al Derby, scontri ultras e un ferito grave: Torino-Juventus sospesa; Il buio sul Derby per la Juventus: fuori dalla Champions nel caos e beffata all'83' dal Torino.

#Simonelli ha un problema con il calendario dei derby, toccherà mettere mano al super-sistema della Lega Dopo il caos per quello di Roma ecco gli scontri a Torino: È una cosa di cui dovremo tenere conto nel dare le oltre 400 variabili a chi crea il calendario x.com

Derby nel caos, arrestati otto ultras Juve: Basoccu resta in coma farmacologicoIl padre del tifoso ferito accusa: Colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Aperta un’inchiesta per lesioni gravi ... giornalelavoce.it

Derby della Mole nel caos: 8 ultras arrestati, 11 Daspo dopo gli scontri fuori dallo stadioLa Polizia di Stato stringe il cerchio dopo le tensioni del derby Torino-Juventus. Sei agenti feriti negli scontri, decisivi i filmati del drone per identificare i tifosi coinvolti ... giornalelavoce.it