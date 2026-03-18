Aggrediscono un addetto al punto ristoro durante una partita ad Avellino il provvedimento contro due tifosi

Durante la partita tra Avellino e Juve Stabia del 28 febbraio, due tifosi sono stati colpiti da un provvedimento DASpo dopo aver aggredito un addetto al punto ristoro. Le autorità hanno identificato i responsabili e hanno deciso di applicare questa misura di divieto di accesso agli eventi sportivi. La vicenda è stata immediatamente segnalata alle forze dell’ordine.

Due tifosi sono stati destinatari di provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASpo) ad Avellino, dopo che sono stati coinvolti in un’aggressione ai danni di un addetto al punto ristoro durante una partita di calcio. I provvedimenti, della durata rispettivamente di 2 anni e 5 anni, sono stati emessi dalla Polizia di Stato nei confronti di residenti della provincia. Per uno dei soggetti, già colpito in passato da analoghe misure, è stato disposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 5 anni in occasione delle manifestazioni sportive. Due Daspo ad Avellino: i fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti che hanno portato all’emissione dei provvedimenti sono avvenuti durante la gara U. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Aggrediscono un addetto al punto ristoro durante una partita ad Avellino, il provvedimento contro due tifosi Articoli correlati Calabro: “Ad Avellino servirà equilibrio e una partita maschia”Dopo il rendimento solido allo Stadio dei Marmi, la Carrarese cerca risposte in trasferta. Quattro uomini aggrediscono un cliente in un locale di Canelli vicino Asti, scatta il provvedimentoUn esercizio pubblico di Canelli (Asti) ha ricevuto la sospensione della licenza dopo che quattro avventori si sono resi responsabili di... Una selezione di notizie su Aggrediscono un addetto al punto... Temi più discussi: Rifiuta le analisi e sferra un pugno all'infermiera: aggressione nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo; Como, va nel bagno del pronto soccorso a lavarsi: clochard prende a pugni il vigilante che cerca di fermarlo; Lo stress sul lavoro non giustifica la violenza verso i clienti; Terrore vicino alla stazione: impugna un posacenere contro una donna, poi tenta di strangolare il compagno. Aprilia, tenta di rubare in un supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza: arrestatoAprilia, tenta di rubare generi alimentari in un supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza: arrestato dai Carabinieri un 33enne ... latinaquotidiano.it Cercano di scappare con 35 rossetti dal supermercato: arrestate dai carabinieriCercano di scappare dal supermercato dopo aver fatto razzia di rossetti dal reparto cosmetici ma vengono viste da un addetto alla sicurezza, che viene aggredito dalle due ladri durante la loro fuga. D ... lavocedinovara.com Adelfia, scoppia il litigio per il parcheggio e aggrediscono 60enne con mazza e colpi di pistola: 2 arresti x.com FOGGIA | In 15 aggrediscono 24enne sul Regionale Foggia-Bari, identificati 14 minorenni: avevano messo video sui social facebook