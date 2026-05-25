Cantù 14enne minacciato con un coltello da cucina davanti al Bennet | C’erano due gruppetti di ragazzi

Alle 18.30 a Cantù, un quattordicenne è stato minacciato con un coltello da cucina da un ragazzo di 16 anni davanti al Bennet. Due gruppi di giovani, italiani e stranieri, si sarebbero incontrati nella zona dietro il supermercato, vicino a corso Europa. La vittima ha riferito di aver subito la minaccia senza essere ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche.

Erano circa le 18.30 quando, nella zona dietro al Bennet di Cantù, due gruppetti di ragazzi – italiani e stranieri – si sarebbero incrociati vicino all’area commerciale di corso Europa. Qualche parola di troppo, tensione crescente e poi, all’improvviso, un giovane – già noto in città secondo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Minacciato con un coltello da cucina, lo obbligano a fare un bonifico da 500 euroUn uomo è stato minacciato con un coltello da cucina e costretto a effettuare un bonifico di 500 euro durante un incontro di persona in un paese...

Roma: con coltello da cucina davanti al Senato, denunciatoPoco prima delle 11, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella sono intervenuti in Corso Rinascimento, all’incrocio con Corsia Agonale, vicino...

Serie A. Cantù, arriva Treviso. De Raffaele al bivio con vista sulla salvezzaCantù torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiarissimo: battere la Nutribullet Treviso e festeggiare la salvezza. Alle 17 nell’ultima gara stagionale dei brianzoli prima del turno di ... ilgiorno.it

Nutribullet, duello con Cantù: almeno 5 partite delle rimanenti 9 sono da vincereTREVISO - La Nutribullet andrà domenica a Varese naturalmente per bissare il successo del Palaverde, essendo questa, con Reggio Emilia e Cantù, una delle tre squadre che finora è riuscita a battere. E ... ilgazzettino.it