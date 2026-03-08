Roma | con coltello da cucina davanti al Senato denunciato

Poco prima delle 11, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella sono intervenuti in Corso Rinascimento, all’incrocio con Corsia Agonale, vicino al Senato della Repubblica, dopo che alcuni passanti avevano segnalato una persona con un coltello da cucina. L’uomo è stato fermato e denunciato. L’intervento si è svolto durante un servizio di vigilanza nel centro storico della città.

Poco prima delle 11, in Corso Rinascimento all'incrocio con Corsia Agonale, nei pressi del Senato della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella, impegnati in un servizio di vigilanza, hanno effettuato un intervento su segnalazione di alcuni passanti. Durante l'operazione, è stato bloccato un cittadino straniero che, in precedenza, aveva in mano un coltello da cucina. Al momento del fermo, l'arma era riposta nella tasca dell'uomo, con il manico ben visibile all'esterno. Indagini in Corso. Fortunatamente, non si registrano feriti in seguito a questo episodio. Attualmente, il caso è oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, dove il soggetto è stato condotto.