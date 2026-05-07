Minacciato con un coltello da cucina lo obbligano a fare un bonifico da 500 euro

Un uomo è stato minacciato con un coltello da cucina e costretto a effettuare un bonifico di 500 euro durante un incontro di persona in un paese della Bassa bresciana. La conoscenza era nata sui social e l’appuntamento, programmato per la sera, si è concluso con una scena da incubo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

Una conoscenza nata sui social. Poi il primo incontro di persona. Un appuntamento fissato di sera, in un paese della Bassa bresciana, che però si è trasformato in un incubo. Le presentazioni sarebbero durate pochi secondi: l’uomo, un40enne attirato con la promessa di un rendez vous, sarebbe stato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Indotto a fare un bonifico da 49mila euro da un finto operatore della BNL: truffa bloccataTempo di lettura: 2 minutiAll’esito di un’articolata attività investigativa coordinata da questa Procura della Repubblica, i militari della Compagnia... Leggi anche: Il finto maresciallo che ha convinto una donna a farsi fare un bonifico da 38mila euro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapina e minacce con un coltello fuori dal Cerletti: tre studenti denunciati; Minacciato con un coltello e costretto a consegnare quanto aveva in tasca: rapinato un 19enne; Uomo minacciato con un coltello per rubargli la vespa: denunciati due ragazzi di sedici anni; Feroce rapina nel bar-tabaccheria: titolare minacciato con pistola e coltello. Tre persone in carcere - VIDEO. Rapinano un passante con un coltello vicino alla metro a Centocelle ma i carabinieri li arrestanoUn 21enne è stato minacciato con un coltello e rapinato da due uomini senzatetto vicino alla stazione della Metro C Parco di Centocelle ... fanpage.it Favara, 19enne minacciato con un coltello e rapinato in stradaI carabinieri della Tenenza di Favara hanno avviato le indagini su una rapina ai danni di un immigrato di 19 anni. Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato avvicinato da un altro ospite d ... grandangoloagrigento.it Pochi giorni fa, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di introdurre dei dazi al 25% su auto e camion europei - facebook.com facebook Mondo digitale fragile, minacciato da effetti a cascata #rassegnastampa #PoliTO via @AnsaScienza x.com