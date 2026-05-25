Cantine Aperte | dalla Valpolicella al Lago di Garda dove degustare questo weekend

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio si svolge Cantine Aperte 2026, evento dedicato all’enoturismo che si svolge tra la Valpolicella e il Lago di Garda. Tra le attività previste ci sono visite archeologiche con degustazioni ispirate all’antica Roma, tour in barca nella laguna, picnic tra i filari, trekking nei vigneti e aperitivi jazz.

Sabato 30 e domenica 31 maggio torna Cantine Aperte 2026, il weekend dedicato all’enoturismo tra le esperienze più originali ci saranno visite archeologiche con degustazioni ispirate all’antica Roma, tour in barca nella laguna, picnic tra i filari, trekking panoramici nei vigneti, aperitivi jazz. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Cantine aperte in ValpolicellaIn Valpolicella si tengono le tradizionali cantine aperte, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il territorio e i suoi vini.

Vogadori alle Cantine Aperte: trekking e Amarone in ValpolicellaDurante l’evento alle Cantine Aperte in Valpolicella, si può partecipare a un percorso di trekking che attraversa sentieri storici della zona.

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Per chi ama il buon vino, la cantina Bertani sabato e domenica organizzerà nelle cantine storiche di Grezzana(VR) una degustazione straordinaria di quattro grandi annate di Amarone della Valpolicella Classico Bertani, x.com

Cantine Aperte, vigneti e natura per rigenerarsi: Veneto e Fvg in prima fila fra degustazioni e proposte turisticheTorna Cantine Aperte, l'ormai tradizionale weekend (quest'anno il 30 e 31 maggio) perfetto per entrare in contatto con la storia e il lavoro dei viticoltori. Un'iniziativa promossa ... ilgazzettino.it

Un weekend in giro per Cantine Aperte , l'elenco per i wine lover provincia per provinciaIl 30 e 31 maggio l'iniziativa del Movimento Turismo del Vino anima anche le aziende vitivinicole siciliane. Adesione boom con trenta aziende aperte in tutta la Sicilia: ecco dove andare ... lasicilia.it