Cantine aperte in Valpolicella

In Valpolicella si tengono le tradizionali cantine aperte, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il territorio e i suoi vini. Tra le iniziative in programma, sono previste due esperienze principali: un percorso di trekking e degustazioni di Amarone. L’evento coinvolge diverse aziende vinicole della zona, che aprono le porte per mostrare i propri vigneti e i metodi di produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Conoscete l’Amarone della Valpolicella? Pensate che sia un vino caro? Quest'anno proponiamo due tipi di esperienze per spiegarvi il territorio ed i suoi vini:1 - Percorso Trekking e Amarone. La Valpolicella è un territorio famoso non solo per i suoi vini ma anche per la bellezza delle sue colline.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vogadori alle Cantine Aperte: trekking e Amarone in Valpolicella? Cosa scoprirai Come si uniscono i sentieri storici alla scoperta dell'Amarone? Dove si trovano le vestigia romane lungo il percorso di trekking?... Cantine Aperte al Valdichiana VillageValdichiana Designer Village si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, appuntamento che unisce vino,... Argomenti più discussi: La liaison tra vino & arte, su cui sempre più cantine investono, evolve nel collezionismo; Vogadori alle Cantine Aperte | trekking e Amarone in Valpolicella. La liaison tra #vino & #arte, su cui sempre più #cantine investono, evolve nel #collezionismo. Con la mostra Transitum Frugum, l’antico patto di #FedericoFerrarini, il progetto #ArtFerment di #FarinaWines in #Valpolicella diventa permanente, winenews.it/it/l x.com Viaggi semi-lusso per donne che viaggiano da sole in Italia reddit Cantine Aperte in festa. Le visite si rinnovano e diventano esperienze: Il turista si rigeneraIl 30 e il 31 maggio l’evento del Movimento Turismo del Vino Toscana. Tra le novità: i picnic nel vigneto con i prodotti enologici delle aziende. . lanazione.it Cantine Aperte in Toscana, la guida all’edizione 2026. Dove andare e come prenotarsiIl 23 maggio l’anteprima al Valdichiana Designer Village per l’ospedale pediatrico Meyer con degustazioni e spettacoli. Anastasia Mancini: La natura dei nostri vigneti apre le porte a un nuovo modell ... lanazione.it