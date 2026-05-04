Durante l’evento alle Cantine Aperte in Valpolicella, si può partecipare a un percorso di trekking che attraversa sentieri storici della zona. L’itinerario permette di scoprire le vestigia romane ancora visibili lungo il tragitto. Durante l’escursione si approfondisce anche la conoscenza dell’Amarone, il celebre vino prodotto nella regione. L’iniziativa combina passeggiate all’aperto con occasioni di approfondimento sulle tradizioni locali legate alla produzione vinicola.

? Cosa scoprirai Come si uniscono i sentieri storici alla scoperta dell'Amarone?. Dove si trovano le vestigia romane lungo il percorso di trekking?. Cosa si scopre visitando il fruttaio e la piccola bottaia?. Come prenotare l'esperienza per assaggiare le etichette della famiglia Vogadori?.? In Breve Trekking in Valpolicella a 30 euro con visita in cantina e degustazione.. Amarone Experience a 25 euro con degustazione di cinque etichette specifiche.. Visite guidate sabato e domenica alle ore 10.30 e 14.30.. Prenotazioni obbligatorie via mail all'indirizzo [email protected] per gestire i flussi.. Il 30 e il 31 maggio 2026 la Cantina Fratelli Vogadori aprirà le proprie porte per celebrare le Cantine Aperte, l’evento enoturistico più rilevante in Italia che coinvolge le aziende socie del Movimento Turismo del Vino fin dal 1993.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vogadori alle Cantine Aperte: trekking e Amarone in Valpolicella

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Si parla di: Vogadori propone due tipi di esperienze per Cantine Aperte.

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