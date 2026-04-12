Voragini restyling dell' asfalto e tranvia | la mappa dei cantieri aperti e le strade chiuse nel municipio V

Nel municipio V sono in corso diversi interventi che interessano le strade della zona. Sono stati aperti cantieri per la realizzazione della tranvia, mentre altri lavori riguardano la riparazione di voragini e interventi di manutenzione straordinaria dell’asfalto. Alcune strade sono state chiuse al traffico per permettere l’esecuzione di queste opere, che coinvolgono vari quartieri e vie della zona.

Dai lavori per la tranvia a quelli per la riparazione delle voragini, fino agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade.Nel municipio V sono diversi i cantieri che si sono aperti in questi giorni, o che sono prossimi alla partenza, e che comporteranno modifiche alla viabilità, con.🔗 Leggi su Romatoday.it Lavori per la tranvia Togliatti: le strade chiuse e i bus deviatiA partire dal 9 aprile sarà modificata la circolazione nell'area interessata ai lavori. Frana a Silvi, crolla una palazzina e si aprono voragini sulle strade: scuole chiuse per 3 giorni nel TeramanoSi aggrava la situazione a Silvi nel Teramano, da settimane alle prese con uno smottamento: una palazzina è crollata e il manto stradale della...