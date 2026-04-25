Gennari lancia la sfida | Canossa merita di più

Dopo dieci anni di amministrazione, ieri si sono chiusi i termini per le liste elettorali in vista delle comunali di maggio. Con la fine della presentazione delle candidature, si apre ufficialmente la campagna elettorale. Tra i candidati, uno ha dichiarato che Canossa merita di più, lanciando una sfida agli altri concorrenti e al sindaco uscente. La competizione si fa più concreta, con le elezioni che si avvicinano.

Ieri, scaduti i termini per la presentazione delle liste per le comunali del 23 e 24 maggio, si è aperta ufficialmente la sfida elettorale dopo i 10 anni del sindaco Luca Bolondi. Il Pd insieme ad Avs, +Europa e altre formazioni di sinistra candida a primo cittadino Giuliano Ciarlini; con lui ci sarebbe anche l’ex sindaco Enzo Musi. Torna i campo anche Alfredo Gennari, alla guida della civica "Impegno per Canossa". Attuale capogruppo di minoranza, Gennari è stato sindaco per 19 anni e assessore provinciale. Nel 2015 sfiorò il ritorno alla guida del Comune, fermandosi dietro a Bolondi per soli 22 voti. La ricandidatura nasce sotto il segno di un progetto civico che punta a "ricucire le fratture" del paese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gennari lancia la sfida: "Canossa merita di più" Notizie correlate Reggio Futura lancia la sfida: presentata la squadra per le comunali, con la più giovane candidata di 18 anniPresso la segreteria cittadina del partito si è svolta, in un clima denso di attesa e partecipazione, la presentazione ufficiale dei 32 candidati... Milano 2027: il PD lancia la sfida per una città più equaIl Partito Democratico di Milano ha dato ufficialmente il via questa mattina, sabato 18 aprile 2026, al percorso che porterà alla definizione della... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Gennari lancia la sfida: Canossa merita di più; AVS/Arezzo 2020 presenta la lista e lancia la sfida: Serve un cambiamento radicale per la città. Romizi: Comanducci è Ghinelli 2.0. Gennari lancia la sfida: Canossa merita di piùIeri, scaduti i termini per la presentazione delle liste per le comunali del 23 e 24 maggio, si è aperta ufficialmente la sfida elettorale dopo i 10 anni del sindaco Luca Bolondi. Il Pd insieme ad Avs ... ilrestodelcarlino.it