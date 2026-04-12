Reggio Calabria | Cannizzaro inaugura la sede e punta alla vittoria

A Cannizzaro, la nuova sede di Reggio Futura è stata inaugurata il 12 aprile 2026. L'apertura rappresenta un momento importante per il partito in vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria. La cerimonia ha coinvolto i rappresentanti del movimento, che hanno sottolineato l'importanza dell'espansione sul territorio. La sede si trova in una zona centrale del paese e sarà utilizzata per organizzare eventi e incontri politici.

A Cannizzaro, la nuova sede di Reggio Futura ha ufficialmente aperto le porte questo 12 aprile 2026, segnando un passaggio decisivo nella strategia politica in vista delle prossime consultazioni comunali a Reggio Calabria. Durante l’inaugurazione della segreteria, il deputato Francesco Cannizzaro, candidato sindaco, ha espresso una forte fiducia nella propria corsa elettorale, sottolineando il legame con Peppe Scopelliti e la necessità di una coalizione di centrodestra compatta e orientata verso i valori della destra. La visione politica di Cannizzaro tra entusiasmo e coesione territoriale. Il clima che circonda la candidatura di Francesco Cannizzaro è caratterizzato da una spinta motivazionale che il deputato stesso definisce contagiosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: Cannizzaro inaugura la sede e punta alla vittoria Reggio Calabria: Cannizzaro punta su social e giovani per vincereFrancesco Cannizzaro ha avviato la sua corsa per guidare Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, puntando su una strategia basata sul coinvolgimento... In Punta di Piedi inaugura la nuova sede a ReggioLa scuola, che fino a poco tempo fa operava all’interno di un’altra palestra, ha finalmente trovato una casa tutta sua.