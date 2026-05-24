Reggini pronti a votare per il proprio sindaco | la parola adesso passa alle urne
Gli elettori di 77 comuni calabresi si preparano a votare per il rinnovo del sindaco. Le operazioni di voto si svolgono in seggi aperti con tessera elettorale e carta d’identità. La consultazione riguarda le amministrative locali e coinvolge cittadini di diverse aree della regione. Le urne sono aperte per tutta la giornata, consentendo agli elettori di esprimere la propria preferenza. Nessuna modifica o problema segnalato finora nei seggi.
Tessera elettorale e carta d'identità alla mano. È tempo di votare per il nuovo sindaco della città. Elettori pronti all'interno dei seggi in una tornata elettorale che coinvolge ben 77 Comuni in tutta la Calabria. Sono 5 gli Enti con popolazione superiore ai 15 mila abitanti nei quali si dovrà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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