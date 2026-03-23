Festa grande ieri sera a Parigi per il sindaco eletto, il socialista Emmanuel Grégoire, che ha attraversato la città in ‘Velib’, la bicicletta in sharing simbolo degli “anni Hidalgo”. Ed è proprio la sindaca uscente, anche lei socialista, Anne Hidalgo, ad accogliere nell’emozione generale il nuovo sindaco davanti all’Hotel de Ville. Hidalgo ha augurato buon lavoro al suo successore rivendicando la vittoria socialista contro “le offese della destra”. Poi l’abbraccio fra i due, quindi la consegna – simbolica – da parte di Hidalgo a Grégoire, delle chiavi della città. Una folla sempre più numerosa sulla grande spianata dell’Hotel de Ville, ha applaudito e intonato slogan per la sinistra che governa la capitale ormai da 25 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Comunali in Francia, la festa del neo sindaco di Parigi: l’abbraccio di Grégoire con Hidalgo – Video

Articoli correlati

Comunali Francia, Parigi e Marsiglia restano alla gauche. Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco della Ville Lumière. RN e LFI frenanoParigi, 22 marzo 2026 - Parigi resta, come da 25 anni a questa parte, feudo della sinistra francese.

Comunali in Francia, Parigi respinge la destra ed elegge Emmanuel Grégoire. Le Pen sconfitta a Marsiglia e LioneNon è bastata la destra tutta unita, dai macroniani fino al Rassemblement National, per frenare l’ascesa del sindaco socialista Emmanuel Grégoire,...

Contenuti e approfondimenti su Comunali in Francia la festa del neo...

Temi più discussi: Elezioni in Francia, la sinistra è divisa e oggi la destra può riprendersi Parigi con Rachida Dati; Francia: risultati primo turno mostrano forte polarizzazione; Comunali Francia, Parigi, Lione e Marsiglia a sinistra. RN vince a Nizza con UDR; Parigi e Marsiglia restano a sinistra, Lione ai Verdi, Nizza all'estrema destra.

Comunali Francia, Parigi, Lione e Marsiglia verso sinistra. RN avanti a Nizza con UDRLeggi su Sky TG24 l'articolo Comunali Francia, Parigi, Lione e Marsiglia verso sinistra. RN avanti a Nizza con UDR ... tg24.sky.it

Comunali in Francia, primi exit poll: supremazia della gauche, forze estreme non sfondanoLe elezioni comunali in Francia confermano, secondo i primi exit poll, la supremazia della gauche nelle principali città del Paese. I primi risultati evidenziano come le grandi città rimangano presidi ... tg.la7.it

Le elezioni comunali in #Francia. #Parigi, #Lione e #Marsiglia vanno a sinistra facebook

Comunali Francia, Parigi ferma il vento di destra. “Una città fedele alla sua storia” - la Repubblica x.com