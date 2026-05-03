Falcomatà replica allo ' starter pack' di Cannizzaro | Noi abbiamo scelto Reggio loro l' hanno sciolta

Il sindaco di Reggio Calabria ha risposto alle accuse riguardanti il cosiddetto 'starter pack' diffuso da un altro esponente politico, affermando che la città è stata affidata a un rappresentante scelto con cura, mentre in passato si sono verificati atti di scioglimento. Ha inoltre annunciato che il nuovo mandato sarà affidato a un rappresentante che si impegnerà a rafforzare i legami con la comunità locale, ricominciando un percorso di collaborazione e fiducia.

“Siamo qui per mettere Reggio nelle mani sicure di un gentiluomo, Mimmo Battaglia, che rinnoverà quel patto d'amore che abbiamo scritto 12 anni fa con la città”. Sul palco di piazza Duomo, Giuseppe Falcomatà presenta così il candidato sindaco del centrosinistra. E per l'apertura della campagna.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Canzoni Sanremo 2026, “Italia Starter Pack” di J-AxRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Sanremo, il testo della canzone “Italia starter pack” di J-AxIl pezzo ha convinto, e lo hanno fatto anche loro: nella prima serata del Festival le Bambole di Pezza, la rock band al femminile che ha portato sul...